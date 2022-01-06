В Ленобласти задержали пятерых наркоторговцев с 62 килограммами наркотиков

Полицейские задержали пятерых ранее судимых наркоторговцев в Ленобласти.

Организованная группа злоумышленников распространяла наркотические и психотропные вещества в Гатчинском и Лужском районах. Полицейские обыскали их дома и изъяли 62 килограмма психотропов, синтетических и растительных наркотиков.

Предполагается, что подозреваемые также занимались изготовлением запрещенного. В доме одного из задержанных в Кобрино было обнаружено 150 килограммов прекурсоров, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено сразу несколько уголовных дел. Все пятеро по ходатайству следствия арестованы. Известно, что все они ранее были судимы.