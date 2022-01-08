Леноблинвест приглашает всех желающих поучаствовать в лыжном марафоне ToksovoCup, который пройдет в Токсово 5-6 февраля 2022 года.

Открыта регистрация на дистанции 51 км, 34 км, 17 км и 10 км свободным стилем в двух форматах: с общим и раздельным стартом, а также на дистанции 34 км, 17 км и 10 км классическим стилем с общим стартом.

В 2021 году в мапафоне поучаствовали около 800 спортсменов со всей России.

Чтобы принять участие, подайте заявку на сайте: свободный стиль и классический стиль.