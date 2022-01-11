Пироман поджог гараж в Яльгелево. На месте нашли бутылки, фитиль и спички

По информации ivbg.ru, 10 января около 09:00 в полицию Ломоносовского района обратилась 31-летняя жительница деревни Яльгелево.

Тремя часами ранее неизвестный пытался поджечь гараж возле ее дома на улице Голованова. Ему удалось опалить сайдинговую обшивку. Пострадавших в результате происшествия нет.

Прибывшие на место полицейские обнаружили обгоревшие спички, фрагменты фитиля и пару стеклянных бутылок со следами горения. На доме установлена камера видеонаблюдения, но во время происшествия объектив занесло снегом.