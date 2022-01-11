Более 500 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти в новогодние праздники

Во время новогодних праздников, с 1 по 9 января, инспекторы ГИБДД в общей сложности выявили 3 192 нарушения правил дорожного движения в Петербурге и Ленобласти.

Инспекторы поймали 541 пьяного водителя, 32 из которых уже привлекались к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Инспекторы ГИБДД также задержали 51 человека, севших за руль несмотря на лишение водительских прав. Также зафиксировали 769 нарушений правил перевозки детей и 1 008 нарушений со стороны пешеходов или пассажиров.

Рейды продолжаются, ближайший уже в эти выходные.

Всего за эти выходные в двух регионах зафиксировали свыше 4 тысяч аварий, погибли 18 человек, пострадали более 100.