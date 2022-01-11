Кричали, что у неё нет матери: подростки толпой избили девочку в Тосненском районе

Парни били девочку по голове, иногда пиная ее ногами.
В сообществе Никольское.NET — группа города Никольское появился пост с видео, на котором группа подростков не стесняясь в действиях жестоко избивает девочку.
По словам авторки поста, издевательства продолжались около 15 минут. Парни били девочку по голове, пинали ногами и по простому говоря кидали через бедро. Также подростки кричали девушке, что у неё нет матери и никто её не защитит.
Местные жители разогнали подростков, но не дают гарантий, что это не повторится. Администрации и местным правоохранительным органам необходимо обратить внимание на издевательства и применить закон к агрессорам.
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