Школьники из Соснового Бора победили в международной премии по экологии

Школьники заняли первое место в номинации «Экоакция» и оказались в числе победителей международной премии «Экология – дело каждого».

Летом ребята выходили на уборку береговой линии пляжа «Ручьи», к ним присоединились родители и местные жители. За победу в премии юные ленинградцы провели экологическую смену в лагере «Орленок» вместе с другими призерами, а также получили дипломы, памятные статуэтки и ценные призы.