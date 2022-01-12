Вице-премьер Голикова заявила, что в России выявили 698 случаев заражения омикрон-штаммом

На совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового подъема заболеваемости коронавируса России избежать не удастся. По ее словам, первым примет удар Московский регион.

По данным вице-премьера, в России выявлено 698 случаев заражения штаммом «омикрон». Голикова также сообщила, что смертность за первые десять дней января снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По сравнению с ноябрем – уменьшилась на 16,4%.

В ближайшее время в регионы доставят дополнительно три миллиона тест-систем. Голикова пообещала, что к концу недели правительство представит новые меры по борьбе с «омикроном».

Президент в ответ согласился, что нужно наращивать тестирование на коронавирус и продолжать вакцинацию. Он добавил, что у России есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии.