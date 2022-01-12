Волонтеры «Лизы Алерт» за год вернули домой более 2,5 тысяч пропавших в Ленобласти и Петербурге

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год.

За этот непростой год поисковики приняли 3 423 заявок — почти на 500 обращений больше, чем в 2020-м. Волонтеры признаются, что год был разным: от почти спокойного февраля — всего поступило 188 заявок, до весьма напряженного августа – волонтеры приняли рекордное количество обращений — 487. Срочными оказались более 1,5 тысяч заявок, это значит, что искать надо ребенка, старика или того, кто заблудился в лесу.

«2 589 поисков завершились с результатом «Найден. Жив». В этом заслуга не только добровольцев, но и всех друзей отряда. <…> Спасибо всем, кто был и остается рядом!» — Говорится в сообщении.

Поиски 106 человек, пропавших в минувшем году, продолжаются.

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Добавляется, что в декабре «Лиза Алерт» запустила «Ночной патруль». В самые морозные дни добровольцы объезжают улицы Петербурга и помогают одиноким прохожим добраться до дома.