В России вышел новый сезон сериала «Эйфория»

Автор: Александр Селиванов
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Первый эпизод продолжения вышел 9 января.

В честь премьеры второго сезона «Эйфории» актеры решили поделиться снимками со съемок сериала, чтобы еще больше заинтриговать свои поклонников.

Также исполнительница главной роли Зендея в одном из интервью рассказала, что зрителей ждет тяжелый сюжет. Ведь ее героиня продолжает бороться с зависимостью от запрещенных веществ.

— Ру так много значит для меня, и я думаю, что она много значит для большого количества людей. Это жестоко, но такой персонаж, как мне кажется, действительно заслуживает все эти моменты экранного времени, — Зендея, актриса.
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27.12.2021 258
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