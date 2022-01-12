Во Всеволожске школьница попала в больницу после окраски волос

16-летняя девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Об этом днем, 12 января, пишет 47channel. Скорую помощь девушке вызвали около 7 утра, 12 января. В правоохранительных органах уточнили, что школьницу доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Предварительно известно, что 16-летняя девушка из Всеволожска могла получить ожоги от краски для волос — школьница хотела сменить цвет волос на рыжий.
Сейчас пострадавшая находится под присмотром врачей. Сотрудники полиции уже выясняют обстоятельства инцидента.
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