Навигационно-информационный центр Ленобласти не даст выбрасывать мусор в лес

Отныне все перевозчики отходов должны заключить соглашение и подключить каждую единицу спецтранспорта к автоматизированной системе Ленобласти

Региональный навигационно-информационный центр Ленинградской области позволит сделать сферу обращения отходов и, в первую очередь, их транспортировки ― прозрачной и контролируемой. Соответствующее постановление правительства Ленинградской области вступило в силу с 1 января нового 2022 года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.

За отсутствие подключения к системе, которая считывает информацию с ГЛОНАСС, предусмотрена административная ответственность и штрафы для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от сорока до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц ― от девятисот тысяч до одного миллиона рублей.