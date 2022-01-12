Яркие вспышки в небе оставили часть Тосно без воды, электричества и отопления — видео

Очевидцы зафиксировали на видео странные синие вспышки в небе. По словам местных жителей, после них некоторые районы города остались без коммуникаций.

Видеокадрами делятся в социальных сетях вечером, 12 января. Предварительно известно, что причиной вспышек, напоминающих северное сияние, стал перегоревший кабель «Ленэнерго». В частности, без света, воды и отопления осталось Ульяновское городское поселение.

Яркие вспышки в Тосно, после чего некоторые районы остались без света, воды и отопления. Аварию устраняют, — уточнил автор ролика.

По последним данным аварийная ситуация уже ликвидирована.