Почти 4 500 часов парковки оплатили в новогодние праздники автомобилисты через Сбербанк в Петербурге

В новогодние праздники петербургские автомобилисты оплатили 4 500 часов парковки с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн на общую сумму почти полмиллиона рублей
Всего с момента старта сервиса по оплате городских парковок в июле прошлого года через Сбербанк прошло около 25 тысяч операций на сумму свыше 3 млн рублей.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Для того чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт», а далее – подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Почасовая оплата», указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж.
При оплате услуги взимается комиссия в размере от 1% до 3% в зависимости от способа оплаты.