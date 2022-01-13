Почти 4 500 часов парковки оплатили в новогодние праздники автомобилисты через Сбербанк в Петербурге

В новогодние праздники петербургские автомобилисты оплатили 4 500 часов парковки с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн на общую сумму почти полмиллиона рублей

Всего с момента старта сервиса по оплате городских парковок в июле прошлого года через Сбербанк прошло около 25 тысяч операций на сумму свыше 3 млн рублей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Мы планируем развивать проект, потому что интерес к нему со стороны автолюбителей постоянно растёт. Сегодня сервис онлайн-оплаты парковки доступен на территории Петербурга, но в перспективе – его запуск в других регионах Северо-Запада».

Для того чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт», а далее – подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Почасовая оплата», указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

При оплате услуги взимается комиссия в размере от 1% до 3% в зависимости от способа оплаты.