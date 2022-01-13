Замглавы МИД России Рябков пожелал услышать тексты Oxxxymiron под музыку Канье Уэста

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI сравнил российского рэпера Oxxxymiron и американского Канье Уэста.
Дипломат выступил с предложением «наложить» тексты нашего исполнителя на музыку его коллеги из США.
— Наверное, это было бы хорошо, – подчеркнул он.
И добавил: «Тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине, их лучше изучить и слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон. Это большой талант. Мне нравится его сложение слов и ассоциативные ряды».
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