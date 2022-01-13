«ЯМоржиня»: жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные

Автор: Анастасия Щербакова
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Наталия Решетникова из Выборга решила поучаствовать во Всероссийском конкурсе #ЯМоржиня. Судя по кадрам, у нее есть все шансы занять одно из лидирующих мест.

"ЯМоржиня": жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные Ленобласть, купание, закаливание, Выборг, #ЯМоржиня
"ЯМоржиня": жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные Ленобласть, купание, закаливание, Выборг, #ЯМоржиня
"ЯМоржиня": жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные Ленобласть, купание, закаливание, Выборг, #ЯМоржиня
"ЯМоржиня": жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные Ленобласть, купание, закаливание, Выборг, #ЯМоржиня
"ЯМоржиня": жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные Ленобласть, купание, закаливание, Выборг, #ЯМоржиня
"ЯМоржиня": жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные Ленобласть, купание, закаливание, Выборг, #ЯМоржиня

Свою устойчивость к холоду Наталия начала развивать еще в Выборге по методике Парфирия Иванова, которая сводится к простому обливанию из тазика холодной водой. В какой-то момент женщина посчитала, что этого не достаточно и она присоединилась к клубу закаливания «Пингвин» в Выборге.

Чтобы достичь высшего мастерства в закаливании, «моржиня» решила покинуть родной город и отправиться на другой край страны — на Камчатку. Как делится сама Наталия, теперь у нее под рукой, а точнее, под ногами — Тихий океан.

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