«ЯМоржиня»: жительница Выборга перебралась на Камчатку, где ее таланту завидуют даже местные

Наталия Решетникова из Выборга решила поучаствовать во Всероссийском конкурсе #ЯМоржиня. Судя по кадрам, у нее есть все шансы занять одно из лидирующих мест.

Свою устойчивость к холоду Наталия начала развивать еще в Выборге по методике Парфирия Иванова, которая сводится к простому обливанию из тазика холодной водой. В какой-то момент женщина посчитала, что этого не достаточно и она присоединилась к клубу закаливания «Пингвин» в Выборге.

Чтобы достичь высшего мастерства в закаливании, «моржиня» решила покинуть родной город и отправиться на другой край страны — на Камчатку. Как делится сама Наталия, теперь у нее под рукой, а точнее, под ногами — Тихий океан.