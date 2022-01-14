Автомобиль вылетел в кювет под Тосно – фото

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло в пятницу, 14 января, около СНТ Мир в Нурминском сельском поселении Тосненского района Ленобласти.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадала пассажирка.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.

Автомобиль вылетел в кювет под Тосно – фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кюветФото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
Автомобиль вылетел в кювет под Тосно – фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кюветФото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
Автомобиль вылетел в кювет под Тосно – фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кюветФото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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Автомобиль вылетел в кювет под Тосно – фото Тосненский район, Ленобласть, ДТП, в кювет
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14.01.2022 77
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