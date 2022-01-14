Автомобиль вылетел в кювет под Тосно – фото

ДТП произошло в пятницу, 14 января, около СНТ Мир в Нурминском сельском поселении Тосненского района Ленобласти.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадала пассажирка.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти