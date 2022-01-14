Отреставрированная версия «Крестного отца» выйдет в прокат 24 февраля

В феврале в повторный прокат выйдет отреставрированная версия фильма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Отреставрированная версия картины выйдет 24 февраля, передает пресс-служба «Централ Партнершип».

— В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат. Все три ленты легендарной трилогии были тщательно восстановлены под руководством Копполы и впервые будут доступны в формате 4K Ultra HD, — говорится в сообщении.