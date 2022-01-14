Отреставрированная версия «Крестного отца» выйдет в прокат 24 февраля

В феврале в повторный прокат выйдет отреставрированная версия фильма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Отреставрированная версия картины выйдет 24 февраля, передает пресс-служба «Централ Партнершип».
— В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат. Все три ленты легендарной трилогии были тщательно восстановлены под руководством Копполы и впервые будут доступны в формате 4K Ultra HD, — говорится в сообщении.
Работа по реставрации трех частей фильма велась в течение трех лет. Реставрацией занимались студия Paramount и продюсерская компания Копполы American Zoetrope. Цветокоррекцией фильма занимались свыше тысячи специалистов. Реставрационные работы контролировал сам режиссер.
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