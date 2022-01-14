Две иномарки горели на парковке жилого дома в Петербурге. Третью спасали неравнодушные — видео

В Приморском районе Петербурга «Daewoo» и «KIA» оказались в огне. Третью иномарку, стоявшую рядом с очагами возгорания, оттащили местные жители.

В социальных сетях появилось видео с Приморского района Северной столицы, где на парковке жилого дома на проспекте Королева горят чьи-то машины. Происшествие могла закончиться куда серьезнее, если бы не равнодушные люди, которые успели оттащить автомобиль.

Как позже прокомментировали в ГУ МЧС по Петербургу, огонь потушили в 17:07, но он успел уничтожить машины почти полностью. Сведений о пострадавших не поступало.