Две иномарки горели на парковке жилого дома в Петербурге. Третью спасали неравнодушные — видео

В Приморском районе Петербурга «Daewoo» и «KIA» оказались в огне. Третью иномарку, стоявшую рядом с очагами возгорания, оттащили местные жители.
В социальных сетях появилось видео с Приморского района Северной столицы, где на парковке жилого дома на проспекте Королева горят чьи-то машины. Происшествие могла закончиться куда серьезнее, если бы не равнодушные люди, которые успели оттащить автомобиль.
Как позже прокомментировали в ГУ МЧС по Петербургу, огонь потушили в 17:07, но он успел уничтожить машины почти полностью. Сведений о пострадавших не поступало.
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