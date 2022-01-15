Северное сияние будет активно проявляться в небе над Ленобластью в выходные

До 17 января солнце будет особенно активно.
По информации телеграм-канала Астро Фото Болото, в эти выходные в небе над Ленобластью будет плясать северное сияние.
Синоптики отметили, что наблюдениям погут помешать полнолуние и облачность.
Счастливчики запечатлевшие северное сияние могут скинуть фотографии нам (с указанием места фотографии, по возможности) в социальные сети.
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02.01.2022 339