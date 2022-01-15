Северное сияние будет активно проявляться в небе над Ленобластью в выходные

До 17 января солнце будет особенно активно.

По информации телеграм-канала Астро Фото Болото, в эти выходные в небе над Ленобластью будет плясать северное сияние.

Синоптики отметили, что наблюдениям погут помешать полнолуние и облачность.

Счастливчики запечатлевшие северное сияние могут скинуть фотографии нам (с указанием места фотографии, по возможности) в социальные сети.