Столкновение Газелей произошло на трассе на трассе «Псков»

Автор: Александр Селиванов
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Водитель одного из грузовиков в больнице.

По информации дорожной полиции по Ленобласти, авария произошла днем 15 января на 49 километре трассы Р-23 «Псков». Водитель автомобиля Газель въехал в машину той же марки, остановившийся в полосе безопасности.

В результате ДТП водитель одного из автомобилей доставлен в больницу.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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02.09.2018 2871
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