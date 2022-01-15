Столкновение Газелей произошло на трассе на трассе «Псков»

Водитель одного из грузовиков в больнице.
По информации дорожной полиции по Ленобласти, авария произошла днем 15 января на 49 километре трассы Р-23 «Псков». Водитель автомобиля Газель въехал в машину той же марки, остановившийся в полосе безопасности.
В результате ДТП водитель одного из автомобилей доставлен в больницу.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
Вам будет интересно
Известная советская картина вспоминается при виде "протестных мероприятий", которые в очередной раз "организовали" в Ленобласти коммунисты. Помните, на знаменитом холсте Федора...
02.09.2018 2871