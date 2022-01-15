В РПЦ рекомендовали не совершать в этом году крещенских купаний

Православных ждет Крещение Господне, которое ежегодно отмечается 19 января. В РПЦ призвали отказаться от купаний ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

— Призываем к максимальной осторожности, так как любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если ест возможность избежать массового скопления людей, то лучше его избежать, – сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его словам, коронавирус никуда не ушел, врачи предупреждают о вспышке заболеваемости омикрон-штаммом уже в феврале.

— Лучше посвятить время, оставшееся до новой вспышки, повышению иммунитета. Можно записаться на вакцинацию или ревакцинацию, – добавил митрополит Иларион.

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Священнослужитель напомнил, что после погружения в прорубь не происходит отпущения грехов. Происходит это только после посещения таинства исповеди, когда человек чистосердечно кается в своих грехах, отметил митрополит Иларион.