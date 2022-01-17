Петербуржцы прокатились по тротуарам города на коньках — видео

В Северной столице уже неделю наблюдается сильнейший гололед.
В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором молодые люди катаются на коньках по городским тротуарам.
Дело в том, что в городе долгое время плюсовая температура и плохо убран снег. Такие условия создали сильнейший гололед, и горожанам не остается ничего лучше, чем придумывать новые способы передвижения.
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27.12.2021 335