Петербуржцы прокатились по тротуарам города на коньках — видео

В Северной столице уже неделю наблюдается сильнейший гололед.

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В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором молодые люди катаются на коньках по городским тротуарам.

Дело в том, что в городе долгое время плюсовая температура и плохо убран снег. Такие условия создали сильнейший гололед, и горожанам не остается ничего лучше, чем придумывать новые способы передвижения.