Перминов рассказал подробнее о создании в Ленобласти музейного комплекса, посвященного Битве за Ленинград

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти появится музейный комплекс, посвященный Битве за Ленинград.
В новый комплекс войдут музеи «Прорыв блокады Ленинграда», «Кобона: Дорога жизни», «Невский пятачок», новое музейное пространство в деревне Коккорево, а также мемориалы и памятные знаки Зеленого пояса Славы.
Более подробнее о создании нового музейного комплекса рассказал сенатор Сергей Перминов. Более подробно в интервью телеканала “ВМЕСТЕ-РФ”.
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21.12.2021 298