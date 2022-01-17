Перминов рассказал подробнее о создании в Ленобласти музейного комплекса, посвященного Битве за Ленинград

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти появится музейный комплекс, посвященный Битве за Ленинград.

В новый комплекс войдут музеи «Прорыв блокады Ленинграда», «Кобона: Дорога жизни», «Невский пятачок», новое музейное пространство в деревне Коккорево, а также мемориалы и памятные знаки Зеленого пояса Славы.

Более подробнее о создании нового музейного комплекса рассказал сенатор Сергей Перминов. Более подробно в интервью телеканала “ВМЕСТЕ-РФ”.