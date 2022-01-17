Сергей Яхнюк обсудил с главами поселений Ленобласти новый закон о местном самуоправлении

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк встретился с главами поселений Волосовского района Ленобласти. Одним из поводом визита парламентария стало обсуждение нового законопроекта о МСУ.

Кроме того, Сергей Яхнюк и главы муниципалитетов поговорили об актуальных вопросах развития территорий, социально-экономическом положении поселений, а также о благоустройстве и строительстве социально-значимых объектов.

Одной из главных тем рабочей поездки депутата стал закон о развитии местного самоуправления. Его уже 26 января Госдума должна принять в первом чтении.

Предполагается, что законопроект станет следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране и предусматривает одноуровневую систему организации власти на местах.

Однако главы территорий высказали опасение, что в ходе реализации инициативы будут упразднены городские и сельские поселения. По их мнению это спровоцирует отдаление власти от народа — сегодня жители приходят на прием с наболевшими проблемами к главе поселения, а после реформы смогут обратиться только к руководителям районного уровня. Главы муниципалитетов считают, что это сузит возможности людей и приведет к накоплению проблем «на местах». Кроме того, сегодня местные власти занимаются развитием учреждений культуры на селе и множеством других вопросом, которые уйдут на второй уровень.

Однако Сергей Яхнюк отметил, что основная часть положений закона вступит в силу только с 2023 года, а до 2028 года устанавливается переходный период. Соответственно, есть время на то, чтобы обсудить законопроект на всех уровнях и подготовить предложения.