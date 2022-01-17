Жители Петербурга считают, что МРОТ должен быть в 3 раза выше

С 1 января величина федерального МРОТ выросла до 13 890 рублей. Однако в SuperJob выяснили, что жители Санкт-Петербурга считают – минимальный размер оплаты труда должен составлять 38,3 тысяч рублей.

В конце 2020 года эту сумму жители Санкт-Петербурга оценивали меньше – в 35,5 тысяч рублей. Город занимает четвертое место по запросам к уровню МРОТ в России. Его обгоняют Москва, Владивосток и Хабаровск.

Жители этих городов хотят, чтобы минимальный уровень оплаты труда составлял 42,1 тысяч рублей, 40,5 тысяч рублей и 38,8 тысяч рублей соответственно.