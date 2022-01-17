Госдума рассмотрит 20 января поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума на заседании в четверг, 20 января, рассмотрит во втором и, возможно, сразу в третьем чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении — поправка об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции», — приводит его слова ТАСС

Ранее Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рублей.