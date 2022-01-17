В Лужском районе насильник проводил свою жертву до дома, затем потребовал номер телефона

Полиция Лужского района Ленобласти задержала 40-летнего подозреваемого в изнасиловании 25-летней девушки. Заявление поступило ночью от родственницы потерпевшей.

По предварительным данным, поздно вечером 16 января мужчина выследил жертву на ж/д станции Дивенская. Сначала он шел следом, а затем напал на нее и затащил в сарай. После этого агрессор под угрозой ножа потребовал номер телефона со словами, что ему понравилось и он рассчитывает еще на пару встреч. Затем довел ее до дома и пообещал, что если она откажется, то убьет ее детей и сожжет дом.

Вам будет интересно Могильщик подозревается в изнасиловании трехлетней девочки в Выборгском районе По информации ivbg.ru, житель Выборгского района подозревается в изнасиловании трехлетней девочки. С заявлением в полицию обратилась мама пострадавшей. Обратившаяся – мать-одиночка с... 17.01.2022 173

Когда пострадавшая находилась в полиции, подозреваемый позвонил и потребовал встречи. Мужчину задержали в садоводстве у поселка Дивенский, где он работает администратором в гостиничном комплексе.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет избрана мера пресечения. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.