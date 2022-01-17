В Подпорожском районе Ленобласти ликвидировали коммунальную аварию, которая оставила без холодной воды почти 500 многоквартирных и частных домов.

Около 18.00 были завершены ремонтные работы у дома №27 на Свирской улице в Подпорожье. Сейчас производится наполнение системы, сообщили в пресс-службе «Леноблводоканала». Водоснабжение будет полностью восстановлено в течение часа.

Напомним, авария на коммуникациях в Подпорожье произошла в ночь на субботу, 15 января. На следующий день ее устранили, а уже сегодня, 17 января, труба снова дала течь.