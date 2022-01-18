В Гатчине ребенку-инвалиду оборудовали в доме подъемник

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим 17 января проверила качество оборудованного подъемника для ребенка-инвалида в многоквартирном доме.

Гатчина – первый город в Ленинградской области с разработанным и утвержденным порядком предоставления субсидии на оборудование жилых помещений и многоквартирных домов под потребности инвалидов.

По состоянию на 1 января 2022 года соответствующие работы проведены по 498 адресам Гатчинского района. Отказались от обследования среди первоочередников (инвалиды-колясочники, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению) 421 человек.