В Госдуме перечислили список малоизвестных льгот для россиян

Госдума рассказала о льготах, про которые россияне могли не знать.

Граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания.

При этом новое жильё нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года.

Также пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом и гараж одновременно.

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Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.