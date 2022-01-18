Двумя лисами на замерзшей Неве заинтересовались полицейские и вороны

Влюбленная пара лесных жителей расположилась на льду Невы между мостами Александра Невского и Большеохтинским в Петербурге. Семейной идиллии мешали то надоедливые вороны, то объективы камер.

Снять на камеру двух лис удалось Павлу Глазкову, автору группы Каждой твари по паре, делится Фонтанка.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Сперва на место прибыл наряд полиции. Простояв у берега 40 минут, правоохранители уехали. А надоедливые вороны остались на подольше. За час на этом месте скопилось порядка ста птиц. Самые смелые из них подлетали совсем близко и пытались нападать.

По мнению автора фото, это может быть пара. Свадебный период у лис начинается в феврале, но в этом году он может сдвинуться.