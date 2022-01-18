Двумя лисами на замерзшей Неве заинтересовались полицейские и вороны

Автор: Анастасия Щербакова
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Влюбленная пара лесных жителей расположилась на льду Невы между мостами Александра Невского и Большеохтинским в Петербурге. Семейной идиллии мешали то надоедливые вороны, то объективы камер.

Снять на камеру двух лис удалось Павлу Глазкову, автору группы Каждой твари по паре, делится Фонтанка.

Двумя лисами на замерзшей Неве заинтересовались полицейские и вороны фотографии, Природа в Санкт-Петербурге, Петербург, лисыФото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Двумя лисами на замерзшей Неве заинтересовались полицейские и вороны фотографии, Природа в Санкт-Петербурге, Петербург, лисыФото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Сперва на место прибыл наряд полиции. Простояв у берега 40 минут, правоохранители уехали. А надоедливые вороны остались на подольше. За час на этом месте скопилось порядка ста птиц.  Самые смелые из них подлетали совсем близко и пытались нападать.

По мнению автора фото, это может быть пара. Свадебный период у лис начинается в феврале, но в этом году он может сдвинуться.

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