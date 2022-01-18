Двумя лисами на замерзшей Неве заинтересовались полицейские и вороны

Влюбленная пара лесных жителей расположилась на льду Невы между мостами Александра Невского и Большеохтинским в Петербурге. Семейной идиллии мешали то надоедливые вороны, то объективы камер.
Снять на камеру двух лис удалось Павлу Глазкову, автору группы Каждой твари по паре, делится Фонтанка.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Сперва на место прибыл наряд полиции. Простояв у берега 40 минут, правоохранители уехали. А надоедливые вороны остались на подольше. За час на этом месте скопилось порядка ста птиц. Самые смелые из них подлетали совсем близко и пытались нападать.
По мнению автора фото, это может быть пара. Свадебный период у лис начинается в феврале, но в этом году он может сдвинуться.
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