Старейший мужчина в мире умер возрасте 112 лет

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, самый старый мужчина в мире, умер в Леоне в возрасте 112 лет и 341 дня.

В 1936 году, когда в Испании началась война, он не попал на фронт из-за своего небольшого роста в 150 см. Вместо этого Сатурнино продолжил заниматься обувным делом.

За долгую супружескую жизнь у Сатурнино де ла Фуэнты и его жены появились на свет семь дочерей. Помимо этого, у старейшего в мире мужчины остались 14 внуков и 22 правнука.