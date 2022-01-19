Руперт Гринт прокомментировал слова Джоан Роулинг о трансгендерах

За высказывания в соцсетях писательницу преследуют транс-активисты.

Многих актеров из «Гарри Поттера» просят прокомментировать громкие высказывания создательницы волшебного мира Джоан Роулинг о трансгендерах. На этот раз очередь выпала исполнителю роли Рона, Руперту Гринту.

— Я сравниваю Джоан Роулинг с тетушкой. Я не всегда согласен со всем, что она говорит, но она все равно остается моей тетушкой. Это непростой вопрос, — Руперт Гринт, английский актер.

Напомним, что скандал о высказываниях автора, тянется еще с лета 2020 года. Некоторым активистам удалось узнать адрес дома Роулинг, из-за чего ей пришлось обращаться в полицию.