В Ленобласти раскрыли заказное убийство 11-летней давности

Полицейские раскрыли заказное убийство, совершенное 11 лет назад в Ломоносовском районе Ленобласти. Задержан киллер, заказчики уже умерли.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 30 сентября 2010 года в придорожной канаве у проселочной дороги между деревнями Капорское и Иннолово был обнаружен труп мужчины со следами удушения. Убитым оказался 50-летний житель города Отрадное Кировского района, который считался пропавшим без вести.

Спустя 11 лет правоохранители установили предполагаемых виновников. Выяснилось, что за год до трагедии у супруги потерпевшего начался роман с другим мужчиной. В какой-то момент они решили избавиться от супруга, а его имущество, две квартиры в городе Отрадное, присвоить себе. Для этого они наняли знакомого, которому пообещали 300 тыс. рублей.

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Позднее супруга погибшего вступила в наследство по завещанию, которое муж составил за месяц до смерти, и продала обе квартиры. При этом у оперативников есть серьезные сомнения в подлинности завещания. Проводится проверка.

Правоохранителям удалось задержать только исполнителя убийства. Оба заказчика скончались несколько лет назад: женщина в 2018 году от сахарного диабета, а ее подельник в 2019 году от рака кишечника.