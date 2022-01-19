Летом 2023 года к Земле приблизится потенциально опасный астероид

По заключению ученых, космический объект имеет максимальный риск столкновения с нашей планетой среди всех наблюдаемых околоземных небесных тел.

Данные об этом представили в обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США, передает РИА Новости.

Размер данного астероида сравним с размером гипотетического «Тунгусского метеорита» — это порядка 70 метров. По данным экспертов, объект движется к Земле на скорости почти 20 километров в секунду. Гипотетическое столкновение может произойти 4 июля 2023 года, а вероятность этого составляет 1 к 1700.