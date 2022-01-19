Дорожники Ленобласти готовятся к началу сезона работ

Ремонт участков Гостилицкого и Приморского шоссе, дороги от Юкков до Кузьмолово, трассы на Лодейное Поле, подъезда к Шлиссельбургу и подъезда к Выборгу от «Скандинавии» стартует уже весной 2022 года.

На Гостилицком шоссе техника и рабочие будут трудиться от деревни Порожки до перекрестка с «Южным полукольцом». На Приморском (дорога Зеленогорск — Выборг) — от Попово до самого въезда в Выборг. На дороге Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь обновится участок около поворота на деревню Тервеничи. Дорога Юкки — Кузьмолово идет в ремонт практически целиком от Юкков через Порошкино и Кузьмолово до перекрестка с Токcовским шоссе. Подъезды к Выборгу и Шлиссельбургу обновятся целиком до федеральной трассы «Скандинавия» и Мурманского шоссе соответственно.

Ремонт дорог пройдет по заказу «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. В 2022 году в Ленобласти планируется обновить порядка 300 км региональных дорог. На эти цели выделят 3 млрд рублей.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».