Школе Высоцка выделят достойное финансирование

На заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи рассматривался проблемный вопрос, касающийся школы имени Ростоцкого.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, данной темы коснулись в рамках обсуждения проекта областного закона «О субвенциях из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях и на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство».

С докладом по теме выступила заместитель председателя комитета образования Елена Бойцова. Законопроектом устанавливается порядок определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области в сфере образования в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в которой установлено требование о распределении субвенций в соответствии с методикой (порядком), утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.

— Помимо этого в законопроект включен абзац, который позволит решить давнюю проблему по финансированию школы города Высоцка, — добавила Елена Бойцова. — Для этого потребуются дополнительные 8 миллионов рублей, что согласовано с комитетом финансов.

В учреждении обучаются 80 учеников, в том числе в 1-4 классах — 38 человек, в 5-9 классах — 42 человека. Таким образом, в данной школе нет возможности сформировать классы численностью 25 человек. Статус города мешает школе развиваться дальше: городские школы финансируются в расчете на одного ученика хуже, чем поселковые, так как считается, что в них учится больше детей. В городских школах на одного ребенка выделяется порядка 6 тысяч рублей, а в поселковых — 12.

Благодаря новому абзацу методики распределения субвенций, который звучит следующим образом: «При расчете объема субвенций для финансового обеспечения общеобразовательной программы образовательной организации с численностью обучающихся менее 90 человек, находящейся на территории города, при условии, что на территории данного города не функционирует никаких иных общеобразовательных организаций, применяются нормативы для общеобразовательных организаций соответствующей численности, расположенной в поселках городского типа (ПГТ)», — удастся восстановить справедливость в данном случае и впоследствии в других подобных.

— Семь лет мы ищем решение проблемы Высоцкой школы, которая носит имя уважаемого режиссера Ростоцкого, — отметил в своем выступлении депутат Олег Петров («Единая Россия»). — Это единственное муниципальное образование в Выборгском районе, которое насчитывает чуть более тысячи человек, но имеет статус городского поселения. Сначала общеобразовательное учреждение присоединяли к 12-й школе Выборга, эксперимент провалился. Потом к школе Советского поселения, чтобы сделать ее поселковой. Но и это не возымело должного результата. Наконец, нашелся грамотный выход из сложившейся ситуации.

Депутаты приняли решение рекомендовать Законодательному собрания Ленинградской области поддержать законопроект сразу в трех чтениях.