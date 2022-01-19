В Петербурге умер митрополит, участвовавший в возвращении Тихвинской иконы из Америки

Ушёл из жизни митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский на покое Владимир. Ему было 92 года.

О смерти священнослужителя сообщил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий. С 1995 по 2014 года митрополит Владимир руководил Петербургской митрополией и участвовал в возвращении из США Тихвинской иконы Божией матери. Она была возвращена 9 июля 2019 года.

Священнослужитель родился в 1929 году в Актюбинске в семье диакона православной церкви. В 1948 году он окончил статистический техникум в Джамбуле, но решил выбрать для себя путь духовного служения. В 1952 году будущий митрополит окончил духовную семинарию.