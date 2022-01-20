В Гатчине 80 человек ведут борьбу с наледью и снегом

Уборка от снега столицы Ленинградской области ведется круглосуточно. В работах задействована 41 спецмашина.
Четыре бригады вывозят собранные снежные массы. И еще 80 человек убирают снег вручную. Утвержден график вывоза снега из дворов Гатчины. Эта работа должна начаться с 25 января.
А с 21 января начнется вывоз снега по дополнительным адресам, которые не вошли в утвержденный план-график.
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