В Гатчине 80 человек ведут борьбу с наледью и снегом

Автор: Сергей Агутин
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Уборка от снега столицы Ленинградской области ведется круглосуточно. В работах задействована 41 спецмашина.

Четыре бригады вывозят собранные снежные массы. И еще 80 человек убирают снег вручную. Утвержден график вывоза снега из дворов Гатчины. Эта работа должна начаться с 25 января.

А с 21 января начнется вывоз снега по дополнительным адресам, которые не вошли в утвержденный план-график.

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