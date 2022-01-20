Людмила Нещадим: Гатчинский район – один из наиболее привлекательных для инвесторов в Ленобласти

Глава администрации Людмила Нещадим в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года отметила развитие Гатчинского района, а также сделала экономический прогноз по перспективам на 2022 год.
«Сегодня Гатчинский район испытывает очередную волну инвестиционной привлекательности. Это связано с дальнейшим развитием транспортной инфраструктуры, реконструкцией федеральных трасс, которая будет продолжаться и в 2023-м году — и Р-23, и А-120», – заявила Людмила Нещадим
Глава администрации сообщила о конкурсе на проектирование Северо-западного обхода. Эта ветвь решит сразу несколько вопросов транспортной доступности Гатчинского района.
«Инвесторы внимательно взвешивают все составляющие, и многие факторы влияют на размещение производств именно на нашей земле. И как результат, Гатчинский район сегодня, по мнению инвесторов, признан одним из наиболее привлекательных районов области», – резюмировала Людмила Нещадим
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18.01.2022 336