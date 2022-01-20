Сотрудники «Леноблводоканала» заканчивают капитальные работы на территории бывшего военного городка в Лодейном Поле. На момент подготовки публикации на 96% выполнены работы с наружными сетями и сооружениями водопровода.

Ремонтные работы проводились на улицах Талалихина, Мошкина и Интернациональная. Уже сварены трубы, подготовлены котлованы. Проведен монтаж труб открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения.

Также сотрудники «Леноблводоканала» врезали существующий водопровод на Талалихина и присоединили граждан к отремонтированной сети.