Сотрудники «Леноблводоканала» заканчивают капитальные работы на территории бывшего военного городка в Лодейном Поле. На момент подготовки публикации на 96% выполнены работы с наружными сетями и сооружениями водопровода.
Ремонтные работы проводились на улицах Талалихина, Мошкина и Интернациональная. Уже сварены трубы, подготовлены котлованы. Проведен монтаж труб открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения.
Также сотрудники «Леноблводоканала» врезали существующий водопровод на Талалихина и присоединили граждан к отремонтированной сети.
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