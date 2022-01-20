В Кировском районе птицефабрика сбрасывала загрязненные стоки в ручей Теткин

Росприроднадзор проводит расследование по факту сброса неочищенных стоков с территории птицефабрики «Северная» в Кировском районе Ленобласти.

В ведомство поступило сообщение от местного жителя о сбросе загрязненных стоков с территории птицефабрики в лес, а далее – в ручей Тёткин. Информация подтвердилась. Выяснилось, что сброс осуществлялся через официальный выпуск предприятия, сообщает пресс-служба регионального Росприроднадзора.

В отношении птицефабрики возбуждено административное производство по факту нарушения правил водопользования. Эксперты взяли пробы сточных вод, сбрасываемых с территории птицефабрики, а также воды в ручье Тёткин. По итогам исследований ведомство примет необходимые меры административного воздействия.