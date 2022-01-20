В 2020 году средняя зарплата российских чиновников выросла на 9,2%

Средняя зарплата госслужащих в России в 2020 году увеличилась на 9,2% и составила 65,8 тыс. рублей.

Средняя ежемесячная зарплата государственных служащих в России в 2020 году увеличилась на 9,2%, составив 65,8 тыс. рублей, сообщает ТАСС по данным Росстата.

В 2019 году средний заработок чиновников составлял 60,2 тыс. рублей. Данные статистики свидетельствуют о том, что число госслужащих на конец года составляло 660,5 тысяч человек. Этоо на 9,2% меньше, чем в 2019 году.

В марте 2021 года вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что по итогам реформы государственного аппарата число чиновников уменьшилось почти на 10%.