Доберман разорвал лицо мужчине в Ленобласти

Как сообщает 78.ru, 19 января около 15:50 возле магазина на улице Ленина, 30, в Приозерске собака породы доберман напала на мужчину около 40 лет.
Пострадавший получил раны лица. Ему потребовалась помощь врачей.
По предварительным данным, у собаки есть хозяин. Он забрал добермана и уехал на автомобиле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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