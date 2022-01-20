Доберман разорвал лицо мужчине в Ленобласти

Как сообщает 78.ru, 19 января около 15:50 возле магазина на улице Ленина, 30, в Приозерске собака породы доберман напала на мужчину около 40 лет.

Пострадавший получил раны лица. Ему потребовалась помощь врачей.

По предварительным данным, у собаки есть хозяин. Он забрал добермана и уехал на автомобиле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.