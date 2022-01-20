На «Кинопоиске» вышла первая часть фэнтези-сериала «Этерна»

Продолжение появится в 2023 году.

Сегодня, 20 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоится премьера саги «Этерна». Пока зрители смогут ознакомиться с началом этой длинной истории, так как продолжение выйдет только в новом году.

В основу сценария лег цикл романов Камши «Отблески Этерны», который выходит с 2004 года. Повествование пойдет о мире под название Кэртиана, которому уже более тысячи лет. Его создали четыре бога, но им пришлось оставить это место ради борьбы со злом. Правителем остался король Ракан и его наследники — повелители Скал, Молний, Ветра и Волн. Спустя сотню лет в Кэртиане наступили смутные времена.

Режиссером проекта стал Евгений Невский, а сценарий написал Сергей Юдаков. Главные роли сыграли: Анар Халилов, Юрий Чурсин, Павел Крайнов, Вениамин Смехов и другие актеры.