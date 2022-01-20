ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России

Банк России предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Об этом говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций по теме криптовалют.

«Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности», — отметил регулятор.

Ответственность за операции с криптовалютами обсуждается, возможно это будут штрафы, отметили в ЦБ. Там добавили, что работа по корректировке законодательства для регулирования криптовалют начнется в ближайшие месяцы.