ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России

Банк России предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Об этом говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций по теме криптовалют.
«Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности», — отметил регулятор.
Ответственность за операции с криптовалютами обсуждается, возможно это будут штрафы, отметили в ЦБ. Там добавили, что работа по корректировке законодательства для регулирования криптовалют начнется в ближайшие месяцы.
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20.12.2021 387