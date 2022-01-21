Назван процент никогда не бравших кредиты россиян

Всего 15% россиян никогда не брали кредит. При этом более половины опрошенных имеют активные кредиты. Данные раскрыли аналитики банка «Открытие», передает РИА «Новости».

«Никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15% опрошенных. Наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке (24%), наименее — в Приволжском федеральном округе (12%)», — говорится в результатах исследования

По данным опроса, кредитная история есть у 83%россиян. У 52% из них есть и активные кредиты, у оставшегося 31% все займы погашены. При этом всего два процента опрошенных не знают, что такое кредитная история, 31% никогда не проверял свою кредитную историю.