Минфин России до февраля 2023 года разработает законопроект о снижении стоимости ипотеки

Минфин прорабатывает законопроект, в котором говорится о снижении ипотечной ставки. Как уточняется, эта мера будет действовать для благонадежных заемщиков.

Как пишут «Известия» со ссылкой на документ, оценивать надежность заемщиков будут с учетом их кредитных историй, доступ к которым будет у единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

В министерстве пояснили, что доступ к информации по кредитным историям даст возможность повысить скорость проведения сделок увеличить качество портфеля ипотечных кредитов.