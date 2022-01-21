Минфин России до февраля 2023 года разработает законопроект о снижении стоимости ипотеки

Минфин прорабатывает законопроект, в котором говорится о снижении ипотечной ставки. Как уточняется, эта мера будет действовать для благонадежных заемщиков.
Как пишут «Известия» со ссылкой на документ, оценивать надежность заемщиков будут с учетом их кредитных историй, доступ к которым будет у единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.
В министерстве пояснили, что доступ к информации по кредитным историям даст возможность повысить скорость проведения сделок увеличить качество портфеля ипотечных кредитов.
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