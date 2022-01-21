Под Петербургом из питомника сбежала необычная лиса

На границе Санкт-Петербурга и Ленобласти ищут сбежавшую с частной фермы чернобурую лису. Животное почти удалось поймать у КАДа, но у пушистого свои планы.
Как поделилась жительница Петербурга в пятницу, 21 января, лисица Ива сбежала с частного зверинца в Сергиево еще несколько дней назад.
Конюх не усмотрел и сбежало три лисы. Двух нашли, а Иву еще нет. Она здорова, все привики есть. Хозяйка болеет, поэтому поиски затянулись, — приводит 47news слова женщины.
Минувшим вечером беглеца видели у КАД в районе поселка Новоселье. Обнаруживший животное рассказал, что оно лежало у самой дороги, свернувшись «клубочком».
Вела она себя нормально, как брошенная испуганная собака. Я к ней подошел, а она убегать стала. Вся сырая, дал ей корм для кошек, — поделился очевидец.
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19.01.2022 131