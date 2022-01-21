Видео: покупатель отправил банку сметаны в голову сотрудника магазина из-за просьбы надеть маску

Ярый противник масочного режима попал на запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов Петербурга.

В одном из магазинов торговой сети «Верный» в Петербурге произошел необычный инцидент. За просьбу надеть маску, сотрудник получил банкой сметаны прямо по голове. Видео появилось в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург 21 января.

Пользователи сети разделились на два лагеря, обсуждая данную выходку покупателя. Одни поддержали поступок «антимасочника», а другие наоборот — осудили. Сотрудник лишь выполняет свои обязанности на рабочем месте. Одно из них — отказывать в обслуживании посетителям без защитных средств.