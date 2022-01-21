Видео: покупатель отправил банку сметаны в голову сотрудника магазина из-за просьбы надеть маску

Автор: Анастасия Щербакова
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Ярый противник масочного режима попал на запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов Петербурга. 

В одном из магазинов торговой сети «Верный» в Петербурге произошел необычный инцидент. За просьбу надеть маску, сотрудник получил банкой сметаны прямо по голове. Видео появилось в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург 21 января.

Пользователи сети разделились на два лагеря, обсуждая данную выходку покупателя. Одни поддержали поступок «антимасочника», а другие наоборот — осудили. Сотрудник лишь выполняет свои обязанности на рабочем месте. Одно из них — отказывать в обслуживании посетителям без защитных средств.

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21.01.2022 80
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